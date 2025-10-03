Мир
06:50, 3 октября 2025Мир

Трамп из-за шатдауна освободит от работы треть Белого дома

Треть сотрудников Белого дома на фоне шатдауна уйдет в отпуска за свой счет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа на фоне шатдауна (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие — прим. «Ленты.ру») правительства собирается отправить в неоплачиваемый отпуск около трети всех своих работников. Об этом говорится в плане, опубликованном в четверг на сайте Белого дома.

Как следует из документа, временно не будут приходить на работу 554 из 1 733 сотрудников Белого дома. Для остальных все будет идти в прежнем режиме. Тем не менее, недавно созданное ведомство по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) не попадет под частичные сокращения или увольнения на фоне происходящего в стране — все его 45 сотрудников останутся при своих местах.

При этом в Административно-бюджетном управлении Белого дома на службе останутся 437 из 530 сотрудников. Сейчас это больше, чем в каком-либо из подразделений администрации.

Ранее сообщалось, что Белый дом составил список ведомств, где пройдут увольнения из-за шатдауна. Как говорят источники среди аппарата чиновников, часть агентств попали под прицел из-за проводимой ими политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Однако ключевая причина кроется в том, что организации не соответствуют приоритетам Трампа.

