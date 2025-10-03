Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 3 октября 2025Мир

Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом»

Трамп пригрозил ХАМАС невиданным адом при отказе принять его мирный план
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому радикальному движению ХАМАС «невиданным адом» при отказе принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к шести часам вечера воскресенья по времени Вашингтона. Все страны подписали соглашение! Если это последнее соглашение не будет достигнуто, на ХАМАС обрушится невиданный ад. Так или иначе, на Ближнем Востоке воцарится мир!» — говорится в публикации.

Американский лидер призвал движение освободить живых заложников и выдать тела тех, кто не выжил. Он пообещал, что с помощью его плана удастся спасти жизни оставшихся бойцов ХАМАС.

Глава Белого дома подчеркнул, что «великие, могущественные и очень богатые» страны Ближнего Востока, а также США и Израиль, согласились на установление мира в регионе спустя три тысячи лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Отец одной из 50 самых красивых россиянок закопал в землю миллион евро

    Фигурант дела российского миллиардера умер по пути на допрос

    В выступлении Путина на «Валдае» увидели сигнал для Запада

    Путин высказался о роли учителей в истории России

    Из Турции депортировали обманувшую российское ведомство мошенницу

    Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом»

    Раскрыты четыре научно доказанных способа сохранить здоровье мозга

    В НАТО высказались о войне с Россией после слов Путина

    Передавший 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости