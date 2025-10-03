Трамп пригрозил ХАМАС невиданным адом при отказе принять его мирный план

Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому радикальному движению ХАМАС «невиданным адом» при отказе принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к шести часам вечера воскресенья по времени Вашингтона. Все страны подписали соглашение! Если это последнее соглашение не будет достигнуто, на ХАМАС обрушится невиданный ад. Так или иначе, на Ближнем Востоке воцарится мир!» — говорится в публикации.

Американский лидер призвал движение освободить живых заложников и выдать тела тех, кто не выжил. Он пообещал, что с помощью его плана удастся спасти жизни оставшихся бойцов ХАМАС.

Глава Белого дома подчеркнул, что «великие, могущественные и очень богатые» страны Ближнего Востока, а также США и Израиль, согласились на установление мира в регионе спустя три тысячи лет.