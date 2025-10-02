Мир
20:16, 2 октября 2025Мир

Путин поддержал одно предложение Трампа

Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, если его результатом станет создание двух отдельных государств — Израиля и Палестины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Что касается предложения президента Трампа по Газе. (…) В целом Россия готова его поддержать, если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за урегулирование арабо-израильского конфликта на основе принципа двух государств согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.

Ранее Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов.

