14:37, 3 октября 2025Культура

У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

Режиссер Эдуард Бояков назначен худруком Театра на Малой Ордынке
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Художественным руководителем Театра на Малой Ордынке стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Об этом сообщает департамент культуры Москвы в Telegram.

Отмечается, что Бояков уже более 30 лет руководит различными театральными проектами. «Работал худруком МХАТ имени Горького, создал театры "Практика", "Политеатр" и Новый Театр. Продюсер и режиссер постановок в Большом и Мариинском театрах, МХТ имени Чехова, режиссер уникального мультимедийного представления "Соборная площадь", созданного в 2024 году в кинопарке "Москино"», — говорится в сообщении

Отмечается, что занимавший ранее должность худрука театра народный артист РФ Евгений Герасимов «сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры».

В июле сообщалось, что художественным руководителем столичного Театра на Покровке стал певец Дмитрий Бикбаев, известный по участию в проекте «Фабрика звезд 7».

