Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:16, 3 октября 2025Бывший СССР

В базу «Миротворца» попали шесть российских детей

В базу украинского «Миротворца» внесли шесть российских детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

Шесть российских детей попали в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу данных сайта.

Самому младшему ребенку из списка четыре года. Кроме того, в базу данных внесли шестилетнюю, двух восьмилетних и девятилетнюю девочек, а также двенадцатилетнего мальчика. Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы» и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в базу данных «Миротворца» попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова. Причиной стало ее участие в проходившем в Крыму фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Лидеры ЕС не смогли договориться по кредиту для Украины

    Врачи предупредили об опасности сушилок для рук

    Волны выбросили на берег загадочное существо

    В США усомнились в передаче Tomahawk Украине

    В базу «Миротворца» попали шесть российских детей

    Интерес Индии к российским Су-57 объяснили

    Стало известно решение ФИФА по отстранению Израиля

    Пассажиры российского аэропорта пожаловались на задержки на паспортном контроле

    На Западе прокомментировали ответ Путина на слова Трампа о «бумажном тигре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости