В базу «Миротворца» попали шесть российских детей

В базу украинского «Миротворца» внесли шесть российских детей

Шесть российских детей попали в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу данных сайта.

Самому младшему ребенку из списка четыре года. Кроме того, в базу данных внесли шестилетнюю, двух восьмилетних и девятилетнюю девочек, а также двенадцатилетнего мальчика. Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы» и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в базу данных «Миротворца» попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова. Причиной стало ее участие в проходившем в Крыму фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.