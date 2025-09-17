Алина Загитова попала в базу «Миротворца»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что это произошло за участие в проходившем в Крыму фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Другие подробности не уточняются.

Ранее в базу «Миротворца» попал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Причиной внесения в базу указано «участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать телеведущей.