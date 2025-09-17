Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
12:31, 17 сентября 2025Спорт

Загитова попала в базу «Миротворца»

Алина Загитова попала в базу «Миротворца»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что это произошло за участие в проходившем в Крыму фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Другие подробности не уточняются.

Ранее в базу «Миротворца» попал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Причиной внесения в базу указано «участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать телеведущей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В ЕС заявили о беспокойстве из-за учений «Запад-2025»

    В Госдуме прокомментировали слова о запрете группы «Сектор Газа» в России

    В Кремле ответили на вопрос о контактах с США

    Россияне стали свидетелями нашествия акул в Шарм-эш-Шейхе

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости