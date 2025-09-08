Спорт
09:24, 8 сентября 2025Спорт

Тарпищев попал в базу «Миротворца»

Шамиль Тарпищев попал в базу «Миротворца»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это произошло еще в прошлом году. Причиной внесения в базу указано «участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России». При этом лучшие российские теннисисты на данный момент отсутствуют в базе.

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

Ранее на внесение в базу Миротворца отреагировал бывший футболист сборной России Владимир Быстров. «Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят?» — заявил экс-игрок.

    Все новости