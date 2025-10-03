Мир
В Белом доме допустили прекращение шатдауна в пятницу

Левитт: Конгресс может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный Вашингтон не исключает, что в пятницу, 3 октября, американский Конгресс сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства страны, прекратив шатдаун. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

«Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится», — отметила она.

Левитт также подчеркнула, что у демократов есть возможность проголосовать за возобновление работы правительства. Глава Штатов Дональд Трамп просит проголосовать за резолюцию о продолжении финансирования.

Ранее сообщалось, что новый финансовый год в США начался без согласованного Конгрессом бюджета. Так, партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к шатдауну.

Ранее СМИ написали, что Дональд Трамп и его соратники захотели просить помощи бизнес в связи с возникшим шатдауном. Как уточнялось, американский лидер намерен заручиться поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся.

В свою очередь, республиканец Тед Круз Шатдаун выступил с прогнозом, что шатдаун в Соединенных Штатах может продлиться несколько недель.

