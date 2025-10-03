Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

Axios: Трамп попросил бизнес повлиять на демократов для завершения шатдауна

Президент США Дональд Трамп и его соратники захотели просить помощи бизнес. О предпринимаемых мерах в вопросе завершения шатдауна со ссылкой на официальных лиц Белого дома сообщает портал Axios

По данным издания, американский лидер намерен заручиться поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства. Сейчас Белый дом провел порядка 400 встреч с представителями различных организаций.

Новый финансовый год в США начался без согласованного Конгрессом бюджета. Партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций. Шатдаун не ведет к немедленному закрытию отделов ведомств — у некоторых еще имеются неизрасходованные средства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, умеренные демократы уже сдают позиции.

«Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун. Это всего лишь догадка вице-президента США, потому что, как мне кажется, мы уже видим признаки того, что умеренные демократы начинают сдавать позиции», — пояснил Вэнс.

Тем временем из-за прекращения работы правительства под угрозой обесточивания осталась Статуя Свободы в Нью-Йорке. Штат не собирается оплачивать расходы на содержание знаменитой статуи во время шатдауна. Достопримечательность закроется на следующей неделе, когда деньги на ее обслуживание, выделенные из федерального бюджета, закончатся.