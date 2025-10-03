В Госдуме не оценили скульптуру лопаты в центре Москвы

Депутат Драпенко призвала ставить в столице позитивные памятники

Депутат Госдумы Елена Драпеко не оценила новую скульптуру на Болотной набережной столицы, которая пришла на смену «Большой Глине N4» Урса Фишера. Об этом сообщает Life.

Новая скульптура — «Садовая лопатка» авторства Класа Ольденбурга и Кошье ван Брюгген — появилась напротив здания Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. По словам парламентария, это «современное концептуальное искусство», которое, как выразила надежду Драпенко, «тоже долго не простоит», как и памятник «Глина».

Депутат призвала поставить на набережной скульптуру, которая будет вызывать позитивные эмоции, поскольку «уродливые фигуры» вызывают только негатив.

Новости о семиметровой «Садовой лопатке» напротив здания «ГЭС-2» появились в пятницу, 3 октября. В Доме культуры пояснили, что скульптура отсылает к теме созидательного труда как способа найти гармонию в меняющемся мире, а также напоминает о близости природы, человека и культуры. Известно, что другие скульптуры авторов ранее продавались за 1,1 миллиона долларов (89,9 миллиона рублей) и 8,4 миллиона долларов (686,5 миллиона рублей).

Что касается инициативы вызвать у россиян позитивные эмоции, ранее депутаты партии «Новые люди» призвали запустить программу по окрашиванию хрущевок в яркие цвета. Это положительно скажется на психоэмоциональном состоянии жителей страны, уверены в партии.