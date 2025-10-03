Экономика
11:49, 3 октября 2025Экономика

Скандальный памятник в Москве заменили «Садовой лопаткой»

В Москве «Большую глину №4» у «ГЭС-2» заменили семиметровой «Садовой лопаткой»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Глеб Леонов / Дом культуры «ГЭС-2»

В Москве вместо скульптуры «Большая глина №4» рядом с Домом культуры «ГЭС-2» установили семиметровую «Садовую лопатку». О замене скандального памятника пишет газета The Art Newspaper Russia.

Речь идет о скульптуре «Садовая лопатка» Класа Ольденбурга и Кошье ван Брюгген. В «ГЭС-2» уточнили, что в 2022 году это произведение выставляли в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Сейчас памятник входит в состав частной коллекции.

В Доме культуры пояснили, что «Садовая лопатка» отсылает к теме созидательного труда как способа найти гармонию в меняющемся мире, а также напоминает о близости природы, человека и культуры.

Скульптуры Класа Ольденбурга и Кошье ван Брюгген повторяют многократно увеличенные вещи из обихода — например, английскую булавку, зубную щетку или садовый шланг. При этом стоят такие творения миллионы долларов. Так, «Гигантский мастерок II», который в два раза ниже московской скульптуры, продали за 1,1 миллиона долларов (89,9 миллиона рублей), а «Ластик для пишущей машинки» — за 8,4 миллиона долларов (686,5 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что скульптуре «Большая глина №4» нашли новое место в столице. Скандальный памятник поставили во внутреннем дворе здания компании «Новатэк», недалеко от метро «Новаторская» на Ленинском проспекте.

