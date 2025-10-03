Россия
16:07, 3 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

Депутат Чепа: Нам не надо бояться перемены позиции США по России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

России не надо бояться изменения позиция администрации президента США Дональда Трампа по поводу страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Бояться нам, наверное, ничего не надо, но надо быть готовыми к любому исходу ситуации. Надо быть готовыми всегда и ко всему. Второе, много ходит различных слухов и многие слухи подогреваются специально — это мы тоже хорошо понимаем. В Америке очень хорошо действует так называемый лоббизм, когда за деньги осуществляют определенную политическую или административную поддержку тому или иному вопросу», — сказал Чепа.

Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, в окружении президента США Дональда Трампа произошло радикальное изменение позиции в отношении России. Издание отмечает, что американский лидер по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, поскольку платить за это должны союзники Киева по НАТО.

При этом Трамп уже поручил военным начать подготовку к передаче Украине дополнительных разведданных для ударов по объектам энергетики на российской территории.

