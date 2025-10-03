Бывший СССР
В Раде высказались о чтении Пушкина Путиным

Дмитрук: Чтением Пушкина Путин продемонстрировал силу и непоколебимость России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чтение президентом России Владимиром Путиным строк из «Бородинской годовщины» А. С. Пушкина демонстрирует непоколебимость и силу российских идеалов. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры», — написал он.

По словам Дмитрука, на Украине сложилось другое отношение к культуре и слову. «А что мы видим на Украине сегодня? Сжигают книги», — отметил он. По словам нардепа, это отражает суть всего происходящего.

Ранее аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс назвал выступление российского лидера на заседании клуба «Валдай» подтверждением роли России в формировании нового многополярного миропорядка. Он отметил, что Россия предстала в качестве символа новой системы.

