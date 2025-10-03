В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

В Москве выставят на аукцион картину Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир» за десятки миллионов рублей. Об этом пишет «РБК».
Известно, что торги проведет Московский аукционный дом 12 октября. Оценочная стоимость полотна, написанного в конце 1840-х годов по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттисты Касти, составила миллион долларов (82 миллиона рублей).
Отмечается, что картина обладает музейным статусом: из трех известных авторских версий две хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. В России планируют продать вариант, созданный по заказу петербургского мецената Афанасия Шишмарева.
