14:45, 3 октября 2025

В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

В Москве на аукционе продадут картину Карла Брюллова за миллион долларов
Карина Черных
Карина Черных

В Москве выставят на аукцион картину Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир» за десятки миллионов рублей. Об этом пишет «РБК».

Известно, что торги проведет Московский аукционный дом 12 октября. Оценочная стоимость полотна, написанного в конце 1840-х годов по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттисты Касти, составила миллион долларов (82 миллиона рублей).

Отмечается, что картина обладает музейным статусом: из трех известных авторских версий две хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. В России планируют продать вариант, созданный по заказу петербургского мецената Афанасия Шишмарева.

В июле первая сумка Hermès Birkin ушла на торгах за 800 миллионов рублей.

.
