В России рассказали о «непростом противостоянии» с западными ракетами

«Известия»: ПВО России ждет противостояние в случае поставки ракет Barracuda ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России способны сбивать ракеты Tomahawk и Barracuda, передачу которых ВСУ допускают. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«Сюрпризов не будет. Они (ракеты Tomahawk — прим. «Ленты ру») сделаны без применения технологии невидимости "стелс", известны все их характеристики. "Барракуда" имеет стелс-конфигурацию, но наша ПВО сейчас сбивает более совершенные и скоростные Storm Shadow/SCALP-EG», — сказал он.

В публикации отметили, что в случае массовых поставок западных ракет Киеву ПВО России ждет непростое противостояние. При этом применение ракет не изменит расклад сил на поле боя.

Ранее в октябре Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал карту, демонстрирующую приблизительную зону поражения ракет Barracuda. В случае передачи этих изделий Киеву под удар могут попасть Нижний Новгород, Москва и Саратов.

