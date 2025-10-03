Россия
В России скорая помощь с пациентом врезалась в большегруз

В Новосибирской области машина скорой помощи столкнулась с грузовиком
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Новосибирской области машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

ЧП произошло на участке автотрассы, название которой не приводится. Водитель скорой помощи не успел среагировать на затормозивший на перекрестке большегруз.

Пострадали два человека — фельдшер и 13-летний пациент. Данных о характере полученных ими травм нет.

Ранее в Москве перевернулся автомобиль скорой помощи. Это произошло на Кутузовском проспекте. Пострадали три человека — водитель, фельдшер и 73-летняя пациентка.

