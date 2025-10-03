Россия
В российском городе около колеса обозрения начался сильный пожар

Во Владивостоке около колеса обозрения начался сильный пожар
Марина Совина
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сильный пожар начался около колеса обозрения во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в районе набережной Спортивной гавани. По предварительной информации, горит кафе. Местные жители сообщают о черном дыме, который поднимается вверх на десятки метров.

Ранее 3 октября во Владивостоке обрушилась часть Промышленного колледжа энергетики и связи. У трехэтажного строения обвалилась стена и перекрытия, при этом соседние секции здания не внешне не пострадали, в них даже остались целыми оконные стекла.

