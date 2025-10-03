Россия
02:23, 3 октября 2025Россия

Обрушение колледжа в российском городе сняли на видео

Появилось видео обрушения здания энергетического колледжа во Владивостоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео с места обрушения здания Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке. Кадры опубликованы в Telegram-канале Прокуратуры Приморского края.

На ролике видно, что у трехэтажного строения обвалилась стена и перекрытия. При этом соседние секции здания не внешне не пострадали, в них даже остались целыми оконные стекла.

Причины инцидента на неизвестны. Пострадавших нет.

О ЧП сообщалось ранее 3 октября. Здание учебного заведения обрушилось рано утром по местному времени, когда внутри не было студентов.

