В российском городе обрушилось здание колледжа

Shot: Во Владивостоке обрушилось здание колледжа

Во Владивостоке обрушилось здание Промышленного колледжа энергетики и связи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все три этажа строения обвалились около 06:00 по местному времени. Из-за раннего времени внутри не было студентов, однако точных сведений о возможных пострадавших пока нет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Причина обрушения неизвестна. При этом, по информации канала, летом в здании велись ремонтные работы.

Утром 21 сентября в Татарске Новосибирской области частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы, никто не пострадал. Школа была построена в 1937 году, но за все эти годы не была включена в перечень аварийных. Ремонт в здании проводился больше десяти лет назад. Доклад о расследовании уголовного дела запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.