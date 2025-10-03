Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:49, 3 октября 2025Россия

В российском городе обрушилось здание колледжа

Shot: Во Владивостоке обрушилось здание колледжа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во Владивостоке обрушилось здание Промышленного колледжа энергетики и связи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все три этажа строения обвалились около 06:00 по местному времени. Из-за раннего времени внутри не было студентов, однако точных сведений о возможных пострадавших пока нет. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Причина обрушения неизвестна. При этом, по информации канала, летом в здании велись ремонтные работы.

Утром 21 сентября в Татарске Новосибирской области частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы, никто не пострадал. Школа была построена в 1937 году, но за все эти годы не была включена в перечень аварийных. Ремонт в здании проводился больше десяти лет назад. Доклад о расследовании уголовного дела запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших дронов за сентябрь

    В Windows 11 принудительно добавят новые приложения

    20-летний бандит с лицом ребенка расправился с тремя девушками в прямом эфире

    Девушка пожаловалась на отсутствие оргазма из-за антидепрессантов и получила совет

    Российский боец трижды чудом выжил на фронте в разных концах света

    В российском городе обрушилось здание колледжа

    Раскрыт секретный доклад Трампа о начале войны для США

    В Германии обвинили США в обмане Горбачева

    Путин процитировал Высоцкого

    В России предложили тратить маткапитал на автокресла и коляски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости