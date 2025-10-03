Экономика
14:03, 3 октября 2025

В жилом доме отопление пропало после визита главы города

В жилом доме в Калуге отопление пропало после визита главы города
Александра Качан (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Жильцы многоквартирного дома в Калуге пожаловались, что к визиту главы города Дмитрия Денисова в здании включили отопление, а после его отъезда — отключили. Об этом пишет «Подъем».

Денисов посетил жилой дом в рамках проверки начала отопительного сезона — чиновник лично выезжает на проблемные объекты, чтобы проконтролировать подачу тепла. Во время его визита в доме № 42 на улице Огарева отопление работало исправно, однако сразу после отъезда инспекции его снова не стало.

Глава города заявил, что перебои не связаны с его визитом и возникли из-за воздуха в трубах, что является нормальным явлением в начале отопительного сезона. «К сожалению, в систему теплоснабжения поступает воздух, а от завоздушивания системы отопления зависит качество теплоснабжения. Воздуха не должно быть в системе, там должна быть горячая вода. Поэтому все там налажено, вопросов никаких нет», — объяснил Денисов.

Он подчеркнул, что сейчас отопление в доме есть. Возможны проблемы на отдельных участках, но в целом тепло поступает в квартиры.

Ранее депутат Владимир Кошелев посоветовал россиянам управлять теплом батарей в квартирах с помощью индивидуальных систем регулирования температуры.

