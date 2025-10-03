Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

Видео спуска принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети. Данный ролик в том числе появился в TikTok-аккаунте @emisabethlilibet, где набрал 363 тысячи просмотров.

43-летняя знаменитость посетила авиабазу британских военно-воздушных сил в Конингсби, где попробовала управлять виртуальным летным симулятором, использующимся для обучения пилотов вертолетов. Она предстала перед камерами в сером брючном костюме бренда Bella Freud и топе Alexander McQueen.

Также супруга принца Уильяма дополнила образ черными остроносыми туфлями на шпильках, в которых спиной вперед спустилась с трапа и восхитила юзеров. Так, зрители высказались о данных кадрах в комментариях. «Задом на 13-сантиметровых каблуках. Прекрасно!», «Я так не смогла бы даже босиком», «Изящная и сильная одновременно», «Она все заставляет выглядеть непринужденно и шикарно», «Высший класс!» — заявили юзеры.

В сентябре наряды Кейт Миддлтон и первой леди США Мелании Трамп на прогулке по саду восхитили публику.