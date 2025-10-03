Владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот

РКН: Владение Telegram-каналом после заявления на «Госуслугах» подтверждает бот

В Роскомнадзоре (РКН) обязали владельцев Telegram-каналов подавать заявление на регистрацию через «Госуслуги», а затем подтверждать владение каналом, запустив специальный бот, сообщили в ведомстве.

«Необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом», — указано в заявлении РКН.

В ведомстве отметили, что альтернативной процедуры для подтверждения принадлежности канала не существует.

