Россия
22:42, 3 октября 2025Россия

Владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В Роскомнадзоре (РКН) обязали владельцев Telegram-каналов подавать заявление на регистрацию через «Госуслуги», а затем подтверждать владение каналом, запустив специальный бот, сообщили в ведомстве.

«Необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом», — указано в заявлении РКН.

В ведомстве отметили, что альтернативной процедуры для подтверждения принадлежности канала не существует.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор решил пополнить бюджет России на миллиарды рублей за счет нового сбора. Речь о трехпроцентном сборе за распространение интернет-рекламы.

