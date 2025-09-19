Экономика
06:41, 19 сентября 2025Экономика

Роскомнадзор пополнит бюджет России на миллиарды рублей за счет нового сбора

РКН будет получать сбор ₽12-15 млрд в год за распространение интернет-рекламы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Роскомнадзор пополнит российский бюджет на миллиарды рублей за счет нового сбора за распространение интернет-рекламы. Ещегодно он рассчитывает получать порядка 12-15 миллиардов рублей, об этом заявил глава ведомства Андрей Липов в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что только за второй квартал текущего года удалось собрать 4 миллиарда рублей в бюджет РФ.

«С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — уточнил Липов.

По словам главы РКН, доходы ведомства демонстрируют рост. В 2024 году этот показатель был на уровне 43,2 миллиарда рублей, а в 2025-м ожидаются поступления в размере 46 миллиардов рублей. Эт делает ведомство профицитным для государства.

Липов отметил, что подобные результаты обеспечивают финансовую устойчивость Роскомнадзора и позволяют выполнять задачи полностью без привлечения сторонних средств.

Ранее Роскомнадзор объявил об ограничении вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как уточнили в Минцифры, доступ к услугам будет восстановлен в случае выполнения компаниями требований по соблюдению российского законодательства.

