Властям предложили сохранить порог уплаты НДС для одной категории бизнеса

Депутат Делягин призвал сохранить УСН для производителей дронов и бронежилетов

Министерству финансов России предложили сохранить порог уплаты НДС для категории компаний, которые создают снаряжение и технику для участников специальной военной операции (СВО). Письмо властям направил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В связи с намеченным снижением порога годового дохода, позволяющего организациям и индивидуальным предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) не уплачивать НДС, с 60 до 10 миллионов рублей, прошу высказать свое мнение о целесообразности сохранения действующего порога в 60 миллионов рублей для организаций и предпринимателей, которые заняты производством и продажей беспилотных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, средств индивидуальной защиты, военной одежды и снаряжения, поскольку их деятельность в текущих условиях Специальной военной операцией представляется крайне важной для фронта и страны», — сказано в письме Делягина.

Ранее Минфин внес на рассмотрение правительству проект изменений в Налоговый кодекс. В качестве одной из мер предлагается поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость на два процентных пункта. Если эта инициатива будет одобрена правительством, с 2026 года базовая ставка НДС в России повысится с нынешних 20 до 22 процентов.

В то же время Минфин предложил сохранить льготную ставку в 10 процентов для всех социально значимых товаров.