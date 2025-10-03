Бывший СССР
Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

Операторы БПЛА показали кадры воздушного боя в Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры воздушного боя беспилотников в Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

«Воздушные бои на Днепропетровском направлении. Ну как бои.., скорее, охота!», — указано в сообщении.

Отмечается, что «охоту» устроили операторы БПЛА штурмового батальона «Тигр» группировки войск «Центр».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» Вооруженными силами (ВС) России десятка фур, куда загружены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

