Врач решил доказать безопасность погубившего двух детей сиропа, выпил его и упал в обморок

В штате Раджастхан, Индия, непатентованный сироп от кашля погубил двух детей, а также отравил еще восемь юных пациентов и двух медицинских работников. Об этом сообщает NDTV.

Первой жертвой средства, произведенного компанией Kayson Pharma, стал двухлетний Самрат. В конце сентября он, его сестра и двоюродный брат простудились. Всем им врач по имени Тарачанд Йоги выписал сироп от Kayson Pharma. Дети приняли его и вскоре упали в обморок. Родителям удалось спасти только двоих из них, Самрат не выжил.

Спустя несколько дней то же самое произошло с другим пациентом — пятилетним Нитишей. Мать дала ему тот же сироп перед сном, и он так и не проснулся. Узнав об этом, Тарачанд Йоги решил доказать безопасность лекарства, которое он прописывал детям, и попробовать его. Мужчина выпил его вместе с водителем скорой помощи.

Тарачанда Йоги нашли спустя восемь часов. Он находился в своей машине, стоящей на обочине, в бессознательном состоянии. Его удалось реанимировать. Позже водитель скорой помощи сообщил, что пережил те же симптомы и чудом выжил.

После произошедшего власти Раджастхана запретили использовать сироп от Kayson Pharma в лечении. Они остановили его распространение. Пока точно неизвестно, с чем связаны фатальные случаи: с токсичностью самого препарата или его передозировкой.

