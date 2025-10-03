Эксперт Карчаа: Украинские военные уничтожили 8 из 10 линий энергоснабжения ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за более чем 3 года вывели из строя уже восемь из десяти высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Ключевая цель этих ударов состоит в том, чтобы не допустить генерации электроэнергии на станции, а также создать крайнее психологическое напряжение в коллективе ЗАЭС, считает эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа, пишет ТАСС.

По его словам, киевские власти озадачены тем, чтобы создать для России угрозы ядерной безопасности и препятствия для перевода станции на мощности и генерации электроэнергии. Карчаа заявил, что ВСУ делали это планомерно на протяжении трех лет.

«Все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», — отметил эксперт.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пригрозил зеркально ответить на удары Украины по ЗАЭС и призвал Киев серьезно задуматься над этим.