Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:27, 3 октября 2025Бывший СССР

ВСУ уничтожили большую часть линий энергоснабжения ЗАЭС

Эксперт Карчаа: Украинские военные уничтожили 8 из 10 линий энергоснабжения ЗАЭС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за более чем 3 года вывели из строя уже восемь из десяти высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Ключевая цель этих ударов состоит в том, чтобы не допустить генерации электроэнергии на станции, а также создать крайнее психологическое напряжение в коллективе ЗАЭС, считает эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа, пишет ТАСС.

По его словам, киевские власти озадачены тем, чтобы создать для России угрозы ядерной безопасности и препятствия для перевода станции на мощности и генерации электроэнергии. Карчаа заявил, что ВСУ делали это планомерно на протяжении трех лет.

«Все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», — отметил эксперт.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пригрозил зеркально ответить на удары Украины по ЗАЭС и призвал Киев серьезно задуматься над этим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

    Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

    Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

    «Настоящую военную удачу» показали на видео

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

    В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

    Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости