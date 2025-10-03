Вымогатель поставлял иностранной разведке персональные данные россиян

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Екатеринбурга Маркова за госизмену

Свердловский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Екатеринбурга Константина Маркова, признав виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Наказание назначено по совокупности с первым приговором, вынесенным уральцу в прошлом году за похищение человека и вымогательство.

Суд установил, что Марков за денежное вознаграждение передавал спецслужбе Украины персональные данные россиян, которые могли быть использованы в интересах другого государства.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России смягчил приговор россиянке Оксане Гладких, осужденной за передачу данных украинской разведке.