Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:42, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Выписавшийся из психиатрической больницы комик дал связанный с психическим здоровьем совет

Комик Позов посоветовал людям с ментальными проблемами обратиться к специалисту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ида Галич / VK

Известный российский юморист, участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, выписавшийся из психиатрической больницы, дал совет, связанный с психическим здоровьем. Рекомендацию он озвучил в интервью блогерше Иде Галич, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Галич спросила, что бы комик посоветовал человеку, который оказался в психологически сложной ситуации и «держится еле-еле». «Только один совет: обращаться за помощью. Ни в коем случае не пытаться это лечить какими-то народными способами», — заявил Позов. Он уточнил, что не следует пытаться избавиться от ментальных проблем с помощью алкоголя или разговоров с друзьями.

Юморист призвал искать специалистов с медицинским образованием, предварительно изучив отзывы. После того как врач поможет справиться с тяжелым состоянием, можно поддерживать свое ментальное здоровье с помощью полезных привычек, например спорта, добавил комик.

В мае стало известно, что Позов попал в психиатрическую больницу. Он рассказал, что обратился в стационар из-за депрессии. Через неделю комик сообщил, что его выписали из клиники. Юморист добавил, что чувствует себя намного лучше.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости