Выписавшийся из психиатрической больницы комик дал связанный с психическим здоровьем совет

Комик Позов посоветовал людям с ментальными проблемами обратиться к специалисту

Известный российский юморист, участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, выписавшийся из психиатрической больницы, дал совет, связанный с психическим здоровьем. Рекомендацию он озвучил в интервью блогерше Иде Галич, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Галич спросила, что бы комик посоветовал человеку, который оказался в психологически сложной ситуации и «держится еле-еле». «Только один совет: обращаться за помощью. Ни в коем случае не пытаться это лечить какими-то народными способами», — заявил Позов. Он уточнил, что не следует пытаться избавиться от ментальных проблем с помощью алкоголя или разговоров с друзьями.

Юморист призвал искать специалистов с медицинским образованием, предварительно изучив отзывы. После того как врач поможет справиться с тяжелым состоянием, можно поддерживать свое ментальное здоровье с помощью полезных привычек, например спорта, добавил комик.

В мае стало известно, что Позов попал в психиатрическую больницу. Он рассказал, что обратился в стационар из-за депрессии. Через неделю комик сообщил, что его выписали из клиники. Юморист добавил, что чувствует себя намного лучше.