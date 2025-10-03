Интернет и СМИ
Выписавшийся из психиатрической больницы комик высказался о проблемах с алкоголем

Юморист Позов заявил, что попал в психиатрическую больницу не из-за алкоголя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ида Галич / VK

Известный российский юморист, участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, выписавшийся из психиатрической больницы, высказался о проблемах с алкоголем. В интервью блогерше Иде Галич, доступном в соцсети «ВКонтакте», он сказал, что лежал в клинике не по этой причине.

Позов пожаловался, что, после того как он вышел из больницы, многие его поклонники сочли, что ему нельзя выпивать. «Почему-то все решили, что у меня проблемы с алкоголем, потому что, наверно, я не очень правильно выразился в своем посте», — заявил Позов. Он напомнил, что речь идет о публикации, в которой он рассказал о лечении в психиатрическом стационаре, а также отметил, что перед этим стал употреблять больше спиртного.

По словам комика, в разные периоды жизни он пил алкоголь от одного раза в неделю до раза в два месяца. Комик заверил, что после выхода из больницы он может обходиться без спиртного. «Оставьте меня в покое», — обратился он к зрителям.

В конце мая Позов рассказал, что лежит в психиатрической больнице. «Мои рефлексии довели меня до депрессии (...) Я начал пить. Не до беспредела, но для меня много и часто», — написал юморист. Через неделю комик сообщил, что его выписали из клиники, и добавил, что чувствует себя лучше.

