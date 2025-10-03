Силовые структуры
Силовые структуры

Завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера

В Москве завершено расследование дела в отношении блогера-иноагента Максима Каца
Анна Габай

Кадр: Максим Кац / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении известного блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Кац заочно обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Кроме того, в течение года он дважды был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Все материалы будут переданы в суд.

По данным следствия, он неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. 

24 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Каца.
 

