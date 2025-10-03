Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 3 октября 2025Бывший СССР

Зеленский впервые сам решил встретиться со своей партией

Железняк: Зеленский впервые сам инициировал встречу со своей партией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за месяц встретится с депутатами своей партии «Слуга народа». Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту», — написал он.

При этом Железняк подчеркнул, что впервые встреча инициирована самим президентом, а не они «вымолили ее». В качестве причины парламентарий называет критику со стороны западных и украинских СМИ в связи с тем, что Зеленский не прислушивается к своей фракции.

Точная дата встречи пока неизвестна, но, как сообщается, она, вероятнее всего, состоится 7 или 9 октября.

Ранее портал Politico рассказал о критике депутатов от партии «Слуга народа» со стороны украинского лидера. Сообщается, что Зеленский разочарован неспособностью создать образ Украины, который бы был симпатичен западным партнерам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Глава МИД Эстонии пригрозил применять против России ракеты

    Родственники пытавшегося похитить школьницу россиянина выдвинули свою версию происходящего

    Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

    Звезда «Один дома» стал инвалидом

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе произошел потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости