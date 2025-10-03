Зеленский впервые сам решил встретиться со своей партией

Железняк: Зеленский впервые сам инициировал встречу со своей партией

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за месяц встретится с депутатами своей партии «Слуга народа». Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту», — написал он.

При этом Железняк подчеркнул, что впервые встреча инициирована самим президентом, а не они «вымолили ее». В качестве причины парламентарий называет критику со стороны западных и украинских СМИ в связи с тем, что Зеленский не прислушивается к своей фракции.

Точная дата встречи пока неизвестна, но, как сообщается, она, вероятнее всего, состоится 7 или 9 октября.

Ранее портал Politico рассказал о критике депутатов от партии «Слуга народа» со стороны украинского лидера. Сообщается, что Зеленский разочарован неспособностью создать образ Украины, который бы был симпатичен западным партнерам.