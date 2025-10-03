Из жизни
10:37, 3 октября 2025Из жизни

Женщина выиграла 25 миллионов рублей благодаря ошибке кассира

В США женщина выиграла в лотерее 25 миллионов рублей благодаря кассиру
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: HappyAngel 888 / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела благодаря ошибке кассира. Об этом пишет People.

Женщина рассказала, что пришла в супермаркет Piggly Wiggly поучаствовать в лотерее. Она купила билет, но кассир случайно отдал ей не тот, что она хотела. Женщина решила не требовать новый и поддаться воле случая.

Билет от кассира оказался счастливым и принес женщине 303 тысячи долларов (25 миллионов рублей). «Если бы продавец не ошибся, я бы не выиграла», — заявила она. Победительница призналась, что потратит выигрыш на ремонт дома.

Ранее сообщалось, что старый лотерейный билет помог жителю США разбогатеть на один миллион долларов. Он рассказал, что потратит выигрыш на покупку новой машины и подарки близким.

.
    Все новости