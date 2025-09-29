Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:55, 29 сентября 2025Из жизни

Счастливчик случайно нашел старый лотерейный билет и разбогател на 83 миллиона рублей

Американец использовал номера со старого лотерейного билета и выиграл $1 миллион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nam Y. Huh / AP

Старый лотерейный билет помог жителю США разбогатеть на один миллион долларов (83,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Удача неожиданно улыбнулась мужчине из штата Иллинойс, который попросил устроителей розыгрыша называть его просто Рекс. Американец выиграл крупную сумму в лотерею Powerball 3 сентября. «Обычно я играю в Lotto, но в этот раз я случайно нашел старый билет Powerball и решил еще раз использовать те же номера. Джекпот был очень большим — больше миллиарда долларов! — рассказал Рекс. — Я думал, что шансов выиграть такие деньги у меня нет».

Однако счастливчик все-таки выиграл крупную сумму. Он сказал, что утром после розыгрыша даже не вспоминал про билет и решил проверить номера, только когда позавтракал и выпил кофе. Тут-то он и понял, что стал миллионером. «Мне понадобился целый день, чтобы осознать это. Я трижды перепроверил билет и даже отсканировал его в магазине, где купил. Я потом не спал всю ночь — давление зашкаливало», — поделился впечатлениями Рекс.

Материалы по теме:
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
16 апреля 2025
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024

Он также сказал, что потратит выигрыш на покупку новой машины и подарки близким.

Ранее американец, который стал обладателем половины джекпота в 1,78 миллиарда долларов (148,9 миллиарда рублей) лотереи Powerball, поделился планами. Мужчина заявил, что собирается потратить год на отдых с женой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Раскрыто число погибших в результате стрельбы в церкви в США

    Медведев допустил войну России с Европой

    Россиянам посоветовали кроссовер для зимы. Чем он поразит автолюбителей?

    Реклама

    На Украине оценили риски для Приднестровья из-за победы партии Санду

    Напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали

    В России захотели учредить День Защитницы Отечества

    Силуанов оценил поступления в бюджет от налога на игорный бизнес

    В Британии рассказали о разгневанном из-за России Зеленском

    Названа цель напавшего с ножом на российский техникум бывшего студента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости