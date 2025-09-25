Выигравший 74 миллиарда рублей в лотерею мужчина поделился впечатлениями

NYPost: Выигравший в лотерею 893 миллиона американец поделился планами

Житель США, который стал обладателем половины джекпота в 1,78 миллиарда долларов (148,9 миллиарда рублей) лотереи Powerball, поделился планами. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Рекордный джекпот был разыгран в начале сентября в штате Миссури. Победителями стали двое игроков. Один из них пообщался с прессой на условиях анонимности. Мужчина выиграл 893,5 миллиона долларов (74,7 миллиарда рублей). Он мог получить полную сумму выплатами на протяжении 30 лет, но предпочел забрать приз сразу и стал обладателем 410,3 миллиона долларов (34,3 миллиарда рублей) после уплаты всех налогов.

Счастливчик признался, что до сих пор не осознал, сколько денег ему досталось. «Я домосед. Идеальный день — это сидеть дома и ничего не делать. Но я миллионер, мультимиллионер, а вчера вечером занимался постирушками», — попытался описать свои впечатления американец.

Он добавил, что выигрыш подарил ему несколько бессонных ночей, однако это были лучшие проблемы в его жизни. Мужчина пока не знает, на что потратит выигрыш, но первый год после обретения баснословного богатства намерен провести, радуя себя и жену. Он пошутил, что теперь она точно вытащит его из города в какую-нибудь поездку.

Джекпот в 893,5 миллиона долларов стал рекордным для штата Миссури. Прошлый крупнейший лотерейный приз, разыгранный там, составлял 293,7 миллиона долларов.

В апреле 2024 года сообщалось, что победителю лотереи из штата Орегон отказались выплатить 1,3 миллиарда долларов. Устроители розыгрыша сослались на то, что им нужно провести тщательную проверку счастливчика из-за беспрецедентного для штата размера джекпота.