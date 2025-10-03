Ценности
Звезда «Универа» показала внешность на архивных фото с фразой «золотые нулевые»

42-летняя актриса Наталья Рудова показала внешность на фото 2000-х годов
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала внешность на архивных фото с фразой «золотые нулевые». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Звезда сериала «Универ» предстала на одном из кадров 2000-х годов в черном кожаном корсете и прозрачной синей юбке, сквозь которую просвечивали трусы. При этом она распустила уложенные в спиральные локоны волосы, подвела веки черным карандашом и дополнила образ длинными белыми бусами.

На другом кадре артистка позировала в приталенном мини-платье с абстрактным узором. «Классное же время было! Как минимум доллар был 30 рублей. Золотые нулевые… (...) Как мы наряжались! Блестки, пайетки, максимально яркие цвета, макияж как в последний раз. Как будто все было выкручено на максимум», — указала в подписи 42-летняя знаменитость.

В августе Наталья Рудова показала откровенные фото с яхты.

    Все новости