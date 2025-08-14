42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты

Российская актриса Наталья Рудова снялась в горчичном бикини на яхте

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенные фото с яхты. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» снялась во время отдыха на палубе указанного судна. Она позировала в крошечном горчичном топе от бикини с вырезом между чашками и черной пляжной мини-юбке, завязанной на бедрах.

Также знаменитость распустила волосы, надела бейсболку и украсила шею серебристой цепочкой с крестом.

