Данные об отмене концерта Успенской из-за травмы опровергли

Концертный директор Успенской Иваненко опроверг отмену концерта в Екатеринбурге

Концерт певицы Любови Успенской в Екатеринбурге не будут отменять из-за травмы руки артистки. Слухи об этом опроверг ее концертный директор Александр Иваненко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся», — написал Иваненко.

По данным «Известий», концерты были перенесены заранее, до инцидента с рукой певицы, для создания удобного расписания гастролей.

Концертный директор Успенской также стал отрицать данные, что она сломала руку. «У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — заявил он в разговоре с изданием.

Ранее сообщалось, что певице Любови Успенской проведут срочную операцию после якобы перелома руки. По данным Mash, исполнительнице собирались вставить в руку специальные швейцарские пластины.