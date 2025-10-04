Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:49, 4 октября 2025Культура

Данные об отмене концерта Успенской из-за травмы опровергли

Концертный директор Успенской Иваненко опроверг отмену концерта в Екатеринбурге
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Концерт певицы Любови Успенской в Екатеринбурге не будут отменять из-за травмы руки артистки. Слухи об этом опроверг ее концертный директор Александр Иваненко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся», — написал Иваненко.

По данным «Известий», концерты были перенесены заранее, до инцидента с рукой певицы, для создания удобного расписания гастролей.

Концертный директор Успенской также стал отрицать данные, что она сломала руку. «У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — заявил он в разговоре с изданием.

Ранее сообщалось, что певице Любови Успенской проведут срочную операцию после якобы перелома руки. По данным Mash, исполнительнице собирались вставить в руку специальные швейцарские пластины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Массовому побегу украинцев на Чернобыльскую АЭС нашлось объяснение

    БПЛА поразил объект инфраструктуры в Днепропетровске

    В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за человека с кислородным баллоном

    Данные об отмене концерта Успенской из-за травмы опровергли

    Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов

    Ангарский маньяк раскрыл детали убийства женщин

    Задержание спецназом танкера Boracay связали с желанием Макрона отомстить России

    Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

    Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости