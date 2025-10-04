Экономика
08:45, 4 октября 2025Экономика

Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Государственный долг Соединенных Штатов за последние два дня вырос на рекордные 358 миллиардов долларов. Это немногим меньше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости, ссылаясь на данные Минфинов двух стран.

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года госдолг вырос на 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года — уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.

Так, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В 2024 году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня.

В августе этого года сообщалось, что госдолг США впервые в истории превысил 37 триллионов долларов. За три дня он увеличился на 6 миллиардов долларов.

До этого Международный валютный фонд называл американский госдолг наибольшей угрозой для мировой экономики. По предварительным прогнозам, к 2032 году государственный долг может превысить 140 процентов ВВП страны.

