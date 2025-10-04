Россия
18:36, 4 октября 2025

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион

Гладков: В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали четыре человека
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Белгород беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Есть пострадавшие. В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо», — рассказал глава региона.

По его словам, от детонации загорелись оборудование и навес коммерческого объекта, также произошло возгорание дерева.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по автовокзалу, пострадал мужчина.

