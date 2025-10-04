Известная российская ведущая рассказала о невыносимом стыде за Ельцина

Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что ей часто было стыдно за Ельцина в 90-е

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова заявила, что в 90-е годы ей часто было стыдно за президента России Бориса Ельцина. Об этом она рассказала в интервью проекту Metametrica, видео вышло на Rutube.

В частности, ведущая призналась, что испытала невыносимый стыд, когда увидела по телевизору, как Ельцин, будучи нетрезвым, дирижировал оркестром во время визита в Германию. «Хотелось отвести от телевизора глаза, потому что было понятно, что он нас презентует. Это было просто удушающее чувство стыда», — вспомнила она.

По словам Меньшовой, аналогичное чувство она испытала, когда увидела кадры поездки политика в США, где президент Билл Клинтон похлопывал его по плечу и смеялся. «Тоже было ужасно», — отметила ведущая.

Ранее российский политолог Дмитрий Евстафьев назвал политика, который является гибридом Ельцина и генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. По его мнению, их качествами обладает президент США Дональд Трамп.