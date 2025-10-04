Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:01, 4 октября 2025Интернет и СМИ

Известная российская ведущая рассказала о невыносимом стыде за Ельцина

Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что ей часто было стыдно за Ельцина в 90-е
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова заявила, что в 90-е годы ей часто было стыдно за президента России Бориса Ельцина. Об этом она рассказала в интервью проекту Metametrica, видео вышло на Rutube.

В частности, ведущая призналась, что испытала невыносимый стыд, когда увидела по телевизору, как Ельцин, будучи нетрезвым, дирижировал оркестром во время визита в Германию. «Хотелось отвести от телевизора глаза, потому что было понятно, что он нас презентует. Это было просто удушающее чувство стыда», — вспомнила она.

По словам Меньшовой, аналогичное чувство она испытала, когда увидела кадры поездки политика в США, где президент Билл Клинтон похлопывал его по плечу и смеялся. «Тоже было ужасно», — отметила ведущая.

Ранее российский политолог Дмитрий Евстафьев назвал политика, который является гибридом Ельцина и генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. По его мнению, их качествами обладает президент США Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    Врач призвал включить в осеннее меню одну категорию продуктов ради иммунитета

    Минобороны России заявило об уничтожении 20 украинских БПЛА

    В столице российского региона остановили работу торговых центров из-за атак БПЛА

    В Москве выставили на продажу усадьбу за миллиарды рублей

    Часть глэмпинг-бизнеса Блиновской потребовали конфисковать в счет ее долгов

    В Новой Москве стали разбивать лобовые стекла за неправильную парковку

    Известная российская ведущая рассказала о невыносимом стыде за Ельцина

    Россия ввела пошлины на экспорт некоторых культур

    Стало известно о вымогательстве бывшим тестем Кокорина денег у Смолова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости