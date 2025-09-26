В России назвали оказавшегося гибридом Ельцина и Андропова политика

Политолог Евстафьев: Глава США Трамп — гибрид Бориса Ельцина и Юрия Андропова

Президент США Дональд Трамп оказался гибридом первого президента России Бориса Ельцина и генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Так американского политика назвал российский политолог Дмитрий Евстафьев, его слова приводит «Радио Sputnik».

Как отметил эксперт, Трамп действует в политическом вакууме и выполняет одновременно две роли — человека, наводящего порядок, и шоумена. Из слов Евстафьева следует, что стремление к порядку в президенте США — «от Андропова», а лицедейство — «от Ельцина».

Евстафьев предрек, что у президента США есть возможность «далеко зайти» в комбинировании этих двух видов деятельности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Москвы. По ее мнению, слова Трампа можно интерпретировать как маневр для переговоров.