08:29, 26 сентября 2025

Захарова ответила на резкие заявления Трампа о России

Марина Совина
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Москвы. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова ответила на резкие заявления Трампа о России и назвала их тактикой ведения диалога. «Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», — допустила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта. Сам глава США отказался отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения.

Кроме того, 23 сентября во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов, следует ли странам НАТО сбивать российскую авиацию при нарушении их воздушного пространства.

