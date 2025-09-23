Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:17, 24 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности

Зеленский: Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности после завершения войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить Киеву гарантии «после того, как закончится война».

Сам Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения. По его словам, он намерен обсудить данный вопрос с европейскими союзниками США позже. «Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) продвинулись в выработке гарантий безопасности для Украины. «И это будет играть ключевую роль в любых переговорах», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Трампа уличили в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине

    В США допустили продажу Украине наступательного оружия

    Питона стошнило целым оленем

    В США разглядели признак «отсутствия любви» между Россией и Китаем

    Два мощных взрыва произошли в Осло

    Германия проведет учения по переброске военных сил на восточную границу НАТО

    На встрече Трампа с президентом Бразилии испугались «эффекта Зеленского»

    Российский аэропорт приостановил полеты

    В российском городе в квартире не выдержал потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости