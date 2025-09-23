Зеленский заявил о готовности Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности

Зеленский: Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности после завершения войны

Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить Киеву гарантии «после того, как закончится война».

Сам Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения. По его словам, он намерен обсудить данный вопрос с европейскими союзниками США позже. «Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) продвинулись в выработке гарантий безопасности для Украины. «И это будет играть ключевую роль в любых переговорах», — сказал он.