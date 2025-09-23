Рубио раскрыл детали выработки гарантий безопасности для Украины

Рубио: США и ЕС продвинулись в выработке гарантий безопасности для Украины

США и страны Европейского союза (ЕС) продвинулись в выработке гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ABC News.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту вести работу над будущими гарантиями безопасности для Украины. Глава Госдепа напомнил, что после встречи Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске в Белый дом прибыли некоторые лидеры ЕС.

«Мы договорились работать над гарантиями безопасности ради будущего Украины после прекращения конфликта. Мы добились невероятного прогресса в создании контуров этого, и это будет играть ключевую роль на любых переговорах», — заявил Рубио.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности, детали которых сейчас обсуждаются, вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат соглашение.