22:54, 20 сентября 2025

В Европе заявили о готовности к военной эскалации на Украине

Стубб: Интересы России при разработке гарантий для Украины учитываться не будут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Европейские страны не будут учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Guardian.

Он уточнил, что гарантии безопасности, детали которых сейчас обсуждаются, вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат соглашение. При этом, как подчеркнул финский лидер, Москва не будет иметь право вето в отношении их формата.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — сказал он. Стубб также заявил, что Европа готова к участию в потенциальной военной эскалации на Украине, указав, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что поддержка украинской военной промышленности может входить в предоставленные западными союзниками гарантии безопасности для Киева.

