10:50, 4 октября 2025Экономика

Неработающим пенсионерам пообещали доплаты

Правительство России: На доплаты пенсионерам выделят почти 5 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России выделят больше 4,8 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве.

В списке регионов, которые получат субсидии: Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.

За счет этих средств выплаты получат больше 1,2 миллиона человек.

Кроме того, из резервного фонда правительства выделят больше 5,2 миллиарда рублей на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее сообщалось, что в России собрались дважды проиндексировать страховые пенсии. Соответствующий проект федерального бюджета правительство внесло в Госдуму.

