Орбан заявил о стратегическом интересе Венгрии к Украине

Орбан: Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны

Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, сообщает Hetek.

Глава венгерского правительства отметил, что его стране лучше не иметь общей границы с Германией, Турцией и Россией. По его словам, существование Украины отвечает стратегическим интересам Венгрии.

«Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной», — сказал он.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия имеет право не соглашаться с членством Украины в Евросоюзе. Он уточнил, что венгры не хотят быть в объединении с украинцами.