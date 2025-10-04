Орбан заявил о праве Венгрии не соглашаться с членством Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Орбан: Мы не хотим быть в Евросоюзе с украинцами

Венгрия имеет право не соглашаться с членством Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом в интервью порталу Hetek заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам политика, десятки стран выступают за вступление Украины в ЕС, однако у венгров есть право сказать этому нет.

«Мы не хотим быть в Евросоюзе с украинцами», — заявил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что главы европейских стран ведут разрушительную политику в отношении Украины. По его словам, Брюссель выбрал безнадежную стратегию «изматывания России бесконечной войной».