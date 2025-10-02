Мир
15:24, 2 октября 2025Мир

Орбан возмутился планами ЕС в отношении России

Орбан: Европейские политики ведут разрушительную политику по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: JBernadett Szabo / Reuters

Европейские лидеры ведут разрушительную политику в отношении Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Брюссель выбрал стратегию изматывания России бесконечной войной. Из-за этого миллиарды вливаются в Украину, европейская экономика рушится, а сотни тысяч людей отдают свои жизни на фронте», — возмутился глава венгерского правительства.

Орбан подчеркнул, что Венгрия категорически отрицает эту политику, а также настаивает на том, что Европейский союз (ЕС) должен начать переговоры для достижения мира в регионе.

Ранее Орбан заявил, что инициирует сбор подписей в ответ на военные планы ЕС. По его словам, Брюссель, представив военную стратегию для «победы над Россией», обозначил курс на войну с Москвой. Премьер назвал подобные инициативы вредными не только для Венгрии, но и для всего объединения.

